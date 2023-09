Edição do CORREIO de sexta (22) trará copo temático para celebrar chegada da Primavera

Primavere-se! Celebrando a chegada da primavera, a edição do CORREIO desta sexta-feira (22) virá acompanhada de um copo personalizado em alusão à estação das flores.



O leitor poderá levar a edição do dia e o copo por R$5 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes de supermercados. O jornal impresso também poderá ser adquirido de forma avulsa, por R$1,75.



Os copos terão três estampas diferentes, coloridas como a estação: uma vermelha com flores azuis, outra lilás e verde com flores rosa salmão, e a terceira, amarela com flores roxas e lilases. A tiragem será de 7.200 exemplares com copos, e a promoção será válida até durar o estoque.