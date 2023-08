Edição do CORREIO desta quinta (10) terá garrafa especial do Dia dos Pais

Nesta quinta-feira (10), os leitores do CORREIO poderão adquirir uma garrafa especial em celebração ao Dia dos Pais ao comprarem a edição do jornal. A oportunidade é ideal para quem quer deixar marcado na lembrança dos pais o simbolismo da data que será comemorada no próximo domingo (13) através de um presente carregado de afeto.



Serão três modelos de garrafas com cores diferentes para escolher: preta, azul e laranja. Todas elas carregam estampas com homenagens aos papais. A garrafa com a cor preta carrega as frases "1. embaixador da alegria; 2. mestre dos trocadilhos e piadas sem fim; 3. mistura de sabedoria e trapalhadas". A garrafa na cor azul traz as frases "1. contador de histórias; 2. campeão de sonecas no sofá; 3. parceiro de aventuras memoráveis". A garrafa na cor laranja tem na estampa as frases "1. Expert em multitarefa; 2. super-herói da vida real; 3. fonte de inspiração e admiração".