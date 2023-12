Edição do CORREIO desta sexta (22) terá taça especial para Natal e Ano Novo

A edição do CORREIO da próxima sexta-feira (22) será vendida junto com uma taça personalizada para o Natal e Ano Novo. O jornal e o brinde podem ser adquiridos por R$5,00 em todos os pontos de venda, exceto grandes redes de supermercados.



A taça celebra o brinde pela felicidade com a frase “É tempo de ser feliz” e pode ser encontrada em duas cores: vermelho e dourado. Os dois modelos possuem detalhes na cor branca.



A tiragem será de 7.000 exemplares com taças, e a promoção será válida até durar o estoque.