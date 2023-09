Edição do CORREIO desta sexta-feira trará copo temático do cantor Sander Nery

Copo do cantor Sander Nery acompanhará edição do CORREIO nesta sexta-feira . Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (15), a edição do CORREIO vem acompanhada do romantismo do cantor Sander Nery. Isso porque, na compra do jornal, os leitores ganharão um copo personalizado de “Beijo Demorado”, lançamento de Nery, com um QR code que direciona para a canção.



O jornal e o copo serão vendidos por R$1,75 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes de supermercados. A tiragem será de 7,5 mil exemplares com copos, e a promoção é válida até durar o estoque.

Os assinantes do jornal podem ligar para a central de atendimento e solicitar o copo no dia 15. Serão contemplados os primeiros cem que entrarem em contato por meio do telefone (71) 3480-9140 ou do WhatsApp (71) 98951-3000. A promoção é válida até durar o estoque, e a entrega inclui apenas assinantes que moram na capital.

O cantor

Sander Nery é um artista que une em sua carreira os estilos sertanejo e arrocha romântico, na chamada ‘sofrência’. O cantor surgiu como um novo talento da música anos atrás, ao se apresentar em um quadro de novos talentos no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.

Grande fã do sertanejo e arrocha romântico, ele tem como inspiração nomes como os cantores Pablo, Tayrone, Silvanno Salles, Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Henrique & Juliano, Leonardo, Gustavo Lima, Luan Santana e Felipe Araújo.