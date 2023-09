Edital celebra 25 anos da FME

Dráuzio ao lado da diretora-executiva Thamile Accioly. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

A boa qualidade de vida começa com saúde e educação. Foi com essa premissa que o médico oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella conduziu uma palestra sobre a importância de investir nas duas áreas para aperfeiçoar a medicina, durante o evento de celebração dos 25 anos da Fundação Maria Emília (FME), no Bistrô Trapiche, no bairro do Comércio, na noite de ontem (31).



Entendendo que tudo isso é alcançado com pesquisa, a Fundação Maria Emília, Investidora Social Privada (ISP) sem fins lucrativos, que tem a missão de apoiar projetos de pesquisa e formação acadêmica nas áreas de saúde e educação, convidou Drauzio para ser o porta-voz do anúncio da abertura de um novo edital, além da celebração de 1/4 de século.

Serão investidos R$3 milhões em projetos de pesquisa na área de saúde. As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira (1°), no site da Strix Educação (strixeducacao.com.br). Todos os pré-requisitos estão descritos no edital disponível na plataforma.

“Proporcionar isso para brasileiros, para se capacitarem em centros globais de excelência e poder retornar isso para o Brasil é o nosso propósito. Queremos fomentar saúde e educação com impacto social”, destacou a diretora-executiva da FME, Thamile Accioly.

Ao apresentar um panorama sobre a saúde pública do Brasil, Drauzio Varella destacou a excelência do Sistema Único de Saúde (SUS) frente aos sistemas internacionais, reconhecendo, no entanto, que apesar do saldo positivo, ele não é perfeito. Os problemas refletem desde a formação dos profissionais de saúde até o exercício da medicina no país. Na avaliação de Drauzio, a formação dos profissionais de saúde está centralizada na figura do médico, que é apenas a ponta no processo de tratamento do paciente.

De acordo com ele, no cenário em que as vacinas erradicaram diversas doenças, exceto as crônicas, o cuidado com a saúde deve ser pautado na prevenção. Papel exercido com excelência por enfermeiros, técnicos e farmacêuticos, por acompanharem a rotina do paciente.

“Nós [médicos] não somos os mais importantes no sistema de saúde [...] O médico passa ali, prescreve, mas quem executa tudo é a equipe de enfermagem. O enfermeiro é muito mais importante no padrão de atendimento do que o médico, não tem comparação”, afirma Drauzio.

Além de descentralizar a saúde na figura do médico e investir em mais prevenção, Drauzio pontua que repensar a medicina passa por investir em educação, esporte e lazer nas cidades do interior para tornar os locais atrativos para os profissionais de saúde querem trabalhar nesses locais; investir em cursos universitários dos demais segmentos da área de saúde; e conscientizar os médicos sobre o custo de exames para manter o equilíbrio do orçamento da saúde.

A editora-chefe Linda Bezerra e a diretora do Jornal Renata Correia no evento da FME. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

O evento contou com a participação de cerca de 150 pessoas, entre diretores e conselheiros da instituição, representantes de instituições parceiras, profissionais e pesquisadores beneficiados. Na ocasião, Thamile dedicou agradecimentos especiais a Thereza Tourinho, presidente da FME, Raymundo Paraná, diretor do Hospital Aliança e a José Henrique Germann, especialista em gestão hospitalar.

A diretora do CORREIO Renata Correia esteve entre os convidados do evento e destacou a satisfação de prestigiar uma iniciativa de incentivo à saúde e educação fundada na Bahia. "São projetos que realmente alcançam quem não tem. É muito importante que outras iniciativas como essa aconteçam no estado", disse.

Antes do evento da Fundação Maria Emília, Drauzio esteve em uma ação para Santa Dulce dos Pobres na Prefeitura da capital baiana, ao lado do prefeito Bruno Reis. O médico acompanhou a esposa, a atriz Regina Braga, que interpretou o Anjo Bom da Bahia no filme Irmã Dulce (2014).

Meios para transformar a medicina

Descentralizar investimento na formação de médicos

Descentralizar presença de profissionais de saúde nas capitais

Investir em prevenção

Conscientização sobre custo de exames e desequilíbrio orçamentário na saúde

Valorização de enfermeiros, farmacêuticos e demais profissionais de saúde