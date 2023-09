Edital Makota Valdina premiará projetos sobre educação antirracista; veja como participar

Crédito: Joá Souza/GOVBA

O edital Makota Valdina está com inscrições abertas até o dia 24 de setembro. A seleção vai premiar projetos escolares estaduais de boas práticas voltadas à educação antirracista e de valorização da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena.



As propostas serão selecionadas em duas modalidades. A primeira se refere a projetos que contribuam para a implementação das leis federais nº 10.639/03 e nº 11.645/08 nas unidades escolares. A segunda diz respeito à produção de recursos educacionais que buscam contribuir para a implementação das citadas leis federais.

Serão selecionados 108 projetos escolares e 54 recursos educacionais, a serem executados em 2024. As propostas submetidas ao edital serão apoiadas financeiramente pelo Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação do Estado, via Fundo de Assistência Educacional (FAED), sendo que na Modalidade 1 serão disponibilizados até R$ 50 mil para cada projeto selecionado e na Modalidade 2, até R$ 10 mil. O resultado deverá ser divulgado no dia 14 de novembro.

Para a inscrição na Modalidade 1, os proponentes deverão submeter os projetos à SEC, por meio do preenchimento do formulário digital, disponível no link https://forms.gle/tKE6po2e8octm4xR8.