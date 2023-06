Edufba lança 2ª edição de "Independência do Brasil na Bahia"

A segunda edição do livro “Independência do Brasil na Bahia”, de Luís Henrique Dias Tavares, falecido em 2020, foi lançada nesta quarta-feira (28), em Salvador, pela Editora da Universidade Federal da Bahia (Edufba). O evento aberto ao público aconteceu na Antessala da Reitoria da Ufba, no Canela. Em meio às comemorações do bicentenário da Independência da Bahia, a Edufba realizou o lançamento da 2ª edição da obra, cujo prefácio é de Laurentino Gomes, jornalista e membro titular da Academia Paranaense de Letras.

Além do lançamento do livro, houve uma roda de conversa com Emiliano José, jornalista, escritor e membro titular da Academia de Letras da Bahia, e Sérgio Guerra Filho, professor da UFRB e doutor em História com experiência em História Regional do Brasil.