CLIMA

El Niño intensifica calor na Bahia e aumenta risco de estiagem nos próximos meses

Temperaturas já superaram os 40°C no interior do estado, enquanto especialistas alertam para os efeitos do fenômeno sobre o volume de chuvas e os recursos hídricos

Lucas Pereira

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:00

Temperaturas devem ser mais intensas nos próximos meses devido ao El Niño Crédito: Reprodução/Tripadvisor

Batizado pelos povos do Peru e Equador em alusão ao menino Jesus, o fenômeno El Niño (o menino) vem se mostrando muito ‘retado’ e causando grandes impactos no território baiano. Sejam nas altíssimas temperaturas registradas ou mesmo nos temporais e chuvas de granizo, essa condição climática ainda terá reflexo nos próximos meses.

Formado entre o final do primeiro e o começo do segundo semestre do ano, o El Niño já dava indícios de sua ação desde junho. De acordo com a agência norte-americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), o fenômeno deste ano já é um dos mais intensos desde 1950.

Na prática, para nós baianos isso significa, especialmente, um aquecimento das temperaturas em grande parte do estado. A nível de entendimento, esperam-se temperaturas bem altas em várias regiões baianas e chuvas abaixo da média no litoral.

No último mês de outubro, conforme boletim divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), registrou-se no centro-oeste baiano temperaturas ultrapassando os 40ºC durante boa parte do mês, tendo chegado a 41,8ºC em Rio do Pires. Na capital baiana, a máxima histórica de outubro foi ultrapassada em 2,2ºC e ficou em 36,5ºC, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A expectativa, de acordo com a meteorologista do Inema, Maryfrance Diniz é que, caso o fenômeno chegue com força total nos próximos meses, coincidindo com o verão, tenhamos temperaturas altíssimas em diversas regiões do estado, com até 5ºC de elevação.

“Vão ficar nessa faixa (entre 30ºC e 40ºC). No interior, as temperaturas já são mais altas, é normal passar de 3 a 4 graus. E com essa situação, pode superar mesmo os 5ºC a mais no Oeste e Centro-Oeste. Aqui no Litoral está ultrapassando de 2 a 3 graus, acima da média”, apontou em entrevista ao CORREIO.

Se no litoral e nas regiões do semiárido e mais ao oeste há um alto calor, em áreas como o sul e o sudoeste do estado existe a ocorrência de outros fenômenos como tempestades e até mesmo chuvas de granizo, como as registradas em Monte Santo, na região sisaleira, e Guaratinga, na Costa do Descobrimento, no final de outubro. Entre os dias 14 e 15 de novembro, municípios do Recôncavo como Santo Estêvão, Cabaceiras do Paraguaçu e Castro Alves tiveram ocorrência do fenômeno, que resultou na danificação de imóveis nas cidades e também nas zonas rurais.

Ainda em outubro, os maiores volumes diários de chuva na Bahia foram registrados nas estações meteorológicas de Senhor do Bonfim e Ribeira do Amparo, com 142,6 mm (no dia 26/10 e 68,6 mm (no dia 28/10), respectivamente. Os índices pluviométricos, segundo o INMET, superaram os máximos diários registrados naqueles locais: 48,4 mm (em outubro de 2009) e 16.8 mm (em outubro de 2018), respectivamente.

De acordo com a meteorologista, essa variedade de fenômenos acontece devido à grande extensão da Bahia e as variadas influências de vegetação e fatores climáticas ao longo do território.

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Como o El Niño atua

O El Niño é, conforme explicou o oceanógrafo e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Guilherme Lessa, “uma resposta do oceano para a diminuição da intensidade dos ventos alísios no Oceano Pacífico, que permite que uma massa de água quente represada na margem oeste do Oceano Pacífico (próximo às Filipinas) escoe em direção à América do Sul. A redução da velocidade dos ventos também enfraquece o processo de ressurgência costeira ao largo da costa de Peru, o que acaba potencializando o aquecimento das águas ao largo da costa sul-americana no Pacífico”.

O fenômeno acaba provocando “reflexos, que são teleconexões em sistemas atmosféricos em outras partes do mundo”. Se nas regiões Norte e Nordeste do Brasil as consequências são a redução das chuvas, na região dos Andes há um efeito contrário, com aumento das taxas de precipitação e até nevascas na Cordilheira dos Andes, como ocorreu ao final do inverno deste ano.

Segundo o professor, “tradicionalmente, o El Niño causa o que a gente está vendo agora, de uma forma muito clara: uma interrupção da propagação das frentes frias em direção ao Nordeste. Então, essas frentes frias ficam meio que presas na região Sul-Sudeste, isso acaba gerando excesso de precipitação naquela região e um déficit de precipitação aqui no Nordeste”.

Vale apontar que o boletim do Inema sobre a previsão do tempo desta semana indica, após altas temperaturas no começo do mês, instabilidade em várias partes do estado devido à formação de um corredor de umidade. Nas regiões Oeste, do São Francisco, Sudoeste e na Chapada, há um alerta laranja em vigor devido aos acumulados de chuva dos últimos dias e a possibilidade de novas precipitações. Em Salvador e Região Metropolitana, os próximos dias devem ser de instabilidade, com chuvas ao longo do dia.

Para o professor Guilherme, há grandes chances de passarmos por um “déficit hídrico”, da mesma forma como os registrados em 2012, 2013 e também 2017, devido à falta de chuvas e a baixa vazão dos rios: “Então, do ponto de vista oceanográfico, a Baía de Todos-os-Santos deverá ficar mais quente e salina do que o normal, com anomalias positivas de temperatura. É também provável que a pesca acabe sendo comprometida, porque com a menor descarga dos rios no seu interior, menor será o aporte de nutrientes, ocasionando um efeito negativo nesse verão para as comunidades ribeirinhas”.

Calor, radiação extrema e temporais: veja como se prevenir dos riscos

Dados do Boletim de Previsão de Índices Ultravioleta do Inema indicaram que, na semana de 9 à 15 de novembro, a radiação UV na Bahia estava prevista para alcançar patamares das categorias Muito Alta e Extrema, com valores variando entre 12 e 14 no horário de pico do meio-dia solar, mesmo em dias nublados.

Para os casos de calor, é preciso cuidar da hidratação constante, evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e buscar áreas e locais com ventilação. O cuidado com crianças e idosos deve ser redobrado.

Já nas localidades onde há alerta de chuvas e tempestades, é fundamental atentar a alagamentos, aumento de rios e córregos e também deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis. Durante tempestades, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Nas áreas costeiras, também é necessário redobrar a atenção durante a navegação e outras atividades na água.