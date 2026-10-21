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Ela entrou na faculdade de Direito aos 45 anos e hoje está entre as mulheres mais poderosas do agro

Gaúcha radicada na Bahia desde os anos 1980, Carminha Gatto Missio ocupa a 24ª posição no ranking da Forbes e foi reeleita vice-presidente da Faeb

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:09

Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes
Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes Crédito: Reprodução

Formada em Direito e produtora rural por vocação, Carminha Gatto Missio nasceu no Rio Grande do Sul, mas se considera "filha adotiva" da Bahia, como contou ao CORREIO, em 2024. Radicada no estado desde a década de 1980, ela se tornou a primeira mulher a ocupar a vice-presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb). Este ano, foi reeleita para o cargo.

Além disso, ela acaba de ser eleita uma das 100 mulheres mais poderosas do agro no país, pela revista Forbes. O ranking foi divulgado pela revista no último dia 15, como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher Rural. De acordo com a Forbes, a escolha levou em conta poder, impacto e influência no setor.

Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes

Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes por Reprodução
Formada em Direito e produtora rural por vocação, Carminha Gatto Missio nasceu no Rio Grande do Sul, mas se considera "filha adotiva" da Bahia por Reprodução
Carminha, que também já tinha sido nomeada para a primeira edição do ranking, em 2021, ocupa agora a 24ª colocação. A Comissão Faeb Mulher, da qual a produtora é presidente, comemorou a indicação em uma postagem no Instagram.  por Reprodução
Nascida em Espumoso (RS), em uma família de dez irmãos, ela estudou até a quarta série em escola rural e foi entrar em uma faculdade de direito aos 45 anos. por Reprodução
 Passou mais de 20 anos no setor de sementes em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, enquanto o pai e os irmãos abriam lavouras no Cerrado baiano nos anos 1980. por Reprodução
Ela ficou conhecida como a Rainha das Sementes por Reprodução
Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes por Reprodução
Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes por Reprodução
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Radicada no estado desde a década de 1980, Carminha Gatto Missio é vice-presidente da Faeb e ocupa a 24ª posição em ranking de mulheres mais poderosas do agro da Forbes por Reprodução

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"Nascida em Espumoso (RS), em uma família de dez irmãos, ela estudou até a quarta série em escola rural e foi entrar em uma faculdade de direito aos 45 anos. Passou mais de 20 anos no setor de sementes em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, enquanto o pai e os irmãos abriam lavouras no Cerrado baiano nos anos 1980. Os parceiros a chamam de Rainha das Sementes, e ela usa a tribuna da federação para defender uma política ainda mais intensa de capacitação das mulheres no campo", escreve a publicação.

Carminha, que também já tinha sido nomeada para a primeira edição do ranking, em 2021, ocupa agora a 24ª colocação. A Comissão Faeb Mulher, da qual a produtora é presidente, comemorou a indicação em uma postagem no Instagram.

"É o talento, a dedicação e a liderança feminina do nosso agro ganhando visibilidade nacional. Uma conquista que inspira outras mulheres a acreditarem no seu potencial, ocuparem novos espaços e mostrarem que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive nas decisões que movem o campo", diz a entidade.

O top 10 conta com duas baianas: Adriana Reis, do Centro de Inovação do Cacau, em quarto lugar, e Alessandra Zanotto, da Abapa, em quinto. Ao todo, entre as 100 escolhidas, há oito baianas ou radicadas na Bahia.

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