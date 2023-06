Elba Ramalho surge em igreja e canta durante missa na Bahia

A cantora Elba Ramalho, de 71 anos, surpreendeu os fiéis da Capela de Nossa Senhora de Lurdes, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, ao surgir de surpresa no templo religioso.



A famosa participou de uma celebração eucarística e aproveitou para cantar na missa, que ocorreu na noite deste domingo (25), homenageando Nossa Senhora de Lurdes com uma música.



A artista, que é devota de Nossa Senhora de Fátima, fez alguns shows em cidades perto da princesa do sertão, como Maragogipe e Irará, comemorando o São João. Ao chegar em Feira, a artista procurou saber se iria ter alguma missa na região.