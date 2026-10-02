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Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Você encontra nesta página as informações, os resultados em tempo real e análises completas das eleições federais de 2026

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 12:29

Eleições 2026 - mesão de apuração Crédito: Arte Correio

O CORREIO vai acompanhar em tempo real a apuração das Eleições 2026, que serão realizadas neste domingo (4). A página especial vai reunir os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitir que os leitores acompanhem a votação em todo o Brasil.

Ao todo, os 26 estados e o Distrito Federal vão eleger governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República. Os leitores poderão consultar a quantidade de votos recebidos pelos candidatos em cada unidade da Federação. Confira abaixo:

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026 1 de 10

Como conferir a apuração?

Para acompanhar os resultados, o leitor deve acessar o estado (UF) desejado. Na página, será possível encontrar um resumo da apuração na unidade da Federação escolhida.

Após o início da apuração, a lista de candidatos será atualizada de acordo com a quantidade de votos recebidos por cada candidato.

Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos. Crédito: Ilustração, IA

No caso das eleições para deputado federal, deputado estadual e senador, o leitor poderá selecionar a opção correspondente no menu lateral. A partir daí, será possível acompanhar os votos em tempo real.

Como consultar o local de votação pelo site do TSE 1 de 7

Mesão de apuração

O resultado das Eleições 2026 poderá ser acompanhado também pelo público baiano por meio do Mesão da Apuração, no YouTube do CORREIO, programa especial do CORREIO que acompanha a contagem dos votos desde 2020. Neste ano, a transmissão ganha um novo formato com a parceria do BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes.

A cobertura ao vivo começa às 17h do próximo domingo (4) e será exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal. O programa seguirá no ar até a definição dos resultados na Bahia e na disputa presidencial.