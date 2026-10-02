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Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Você encontra nesta página as informações, os resultados em tempo real e análises completas das eleições federais de 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 12:29

Eleições 2026 - mesão de apuração
Eleições 2026 - mesão de apuração Crédito: Arte Correio

O CORREIO vai acompanhar em tempo real a apuração das Eleições 2026, que serão realizadas neste domingo (4). A página especial vai reunir os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permitir que os leitores acompanhem a votação em todo o Brasil.

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

Ao todo, os 26 estados e o Distrito Federal vão eleger governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e o presidente da República. Os leitores poderão consultar a quantidade de votos recebidos pelos candidatos em cada unidade da Federação. Confira abaixo:

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por Ilustração, IA
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Como conferir a apuração?

Para acompanhar os resultados, o leitor deve acessar o estado (UF) desejado. Na página, será possível encontrar um resumo da apuração na unidade da Federação escolhida.

ACOMPANHE A APURAÇÃO POR ESTADO

Após o início da apuração, a lista de candidatos será atualizada de acordo com a quantidade de votos recebidos por cada candidato.

Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos.
Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos. Crédito: Ilustração, IA

No caso das eleições para deputado federal, deputado estadual e senador, o leitor poderá selecionar a opção correspondente no menu lateral. A partir daí, será possível acompanhar os votos em tempo real.

Como consultar o local de votação pelo site do TSE

Para verificar o local de votação pelo Portal do TSE, o eleitor deve acessar a opção de consulta ao local de votação. Basta selecionar a opção "Onde votar". por Fernando Frazão/Agência Brasil
Na página de autenticação, é necessário informar uma das seguintes opções: por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
• Número do título eleitoral, CPF ou nome do eleitor; por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
• Data de nascimento; por Arisson Marinho/CORREIO
• Nome da mãe. por Arisson Marinho/CORREIO
Depois de preencher os dados, o sistema apresenta as informações eleitorais, incluindo a zona, a seção e o endereço do local onde o eleitor deverá votar. por Arisson Marinho/CORREIO
O número do título eleitoral também pode ser consultado no Autoatendimento Eleitoral, na opção "Consultas" e, em seguida, "Número do título". por Foto: José Cruz/Agência Brasil
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Para verificar o local de votação pelo Portal do TSE, o eleitor deve acessar a opção de consulta ao local de votação. Basta selecionar a opção "Onde votar". por Fernando Frazão/Agência Brasil

Mesão de apuração

O resultado das Eleições 2026 poderá ser acompanhado também pelo público baiano por meio do Mesão da Apuração, no YouTube do CORREIO, programa especial do CORREIO que acompanha a contagem dos votos desde 2020. Neste ano, a transmissão ganha um novo formato com a parceria do BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes.

A cobertura ao vivo começa às 17h do próximo domingo (4) e será exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal. O programa seguirá no ar até a definição dos resultados na Bahia e na disputa presidencial.

O programa será apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do Correio, e por Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast. Ao longo da transmissão, convidados irão analisar os números da votação, discutir os cenários políticos e comentar os principais desdobramentos do processo eleitoral à medida que os resultados forem sendo divulgados.

Tags:

Eleição Eleição 2026

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