FALTA UM MÊS

Eleições municipais: saiba onde votar e se o título de eleitor está regular

Justiça Eleitoral disponibilizou acesso a informações sobre a regularização do título de eleitor

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 10:49

Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Falta apenas um mês para as eleições municipais e os mais de 11 milhões de baianos elegerem os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores que estarão na disputa no pleito eleitoral deste ano. Para os eleitores conferirem todas as documentações, a Justiça Eleitoral oferece uma série de serviços online para consulta do local de votação (zona e seção), o status do título de eleitor, dentre outros. Confira abaixo:

E-Título

O aplicativo E-Título é a versão digital do título de eleitor que permite o acesso fácil às informações cadastradas na Justiça Eleitoral. Na ferramenta é possível obter dados sobre o local de votação, por exemplo. O aplicativo está disponível gratuitamente e pode ser baixado para smartphone ou tablet, nos sistemas iOS ou Android. Após o download, basta inserir os dados pessoais e escolher a opção no menu localizado no canto inferior direito da tela.

O aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para sistemas Android e IOS, pode ser entregue no dia do pleito desde que apareça a foto do usuário, caso não, será necessário entregar juntamente um documento oficial de identificação.

Internet

Para consultar seu local de votação pela internet, acesse o portal do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br) e procure pelo “Autoatendimento do Eleitor". Ao clicar na página, selecione “Título Eleitoral” e escolha a opção “Onde votar e o número do título eleitoral”. Para realizar a consulta será necessário informar o nome completo do eleitor ou CPF ou número do título eleitoral, a data de nascimento e o respectivo nome da mãe.

A consulta da situação eleitoral pode ser feita pelo WhatsApp do TRE-BA (71) 3373-7000 ou através do site www.tre-ba.jus.br, no menu ‘Serviços Eleitorais’, categoria ‘Situação Eleitoral’.

NAVE

Utilizando o WhatsApp do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE) é possível realizar a consulta de maneira facilitada. Basta adicionar o número (71) 3373-7000 nos contatos do celular e iniciar a conversa com o ‘Chatbot Maia’. Além do atendimento por aplicativo de mensagens, também é possível acessar a central telefônica do NAVE através do mesmo número.

Sobre as eleições

No dia 6 de outubro (1º turno), e, caso necessário, no dia 27 de outubro (2º turno), a partir das 8h da manhã, os cidadãos estarão diante das urnas eleitorais para participar do processo democrático.

Vale lembrar que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens maiores de 16 e com idade inferior a 18 anos.