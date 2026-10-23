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Eleitores da Bahia poderão viajar de graça para votar no segundo turno; veja como funciona

Benefício começa nesta sexta-feira (23) e segue até segunda-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:41

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
Primeiro turno das eleições de 2026 em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Eleitores da Bahia poderão viajar de graça entre municípios para votar no segundo turno das eleições de 2026. O benefício começa nesta sexta-feira (23) e segue até segunda-feira (26), permitindo o deslocamento até a cidade onde o eleitor está registrado para votar e o retorno ao município de origem.

Para solicitar a gratuidade, é necessário procurar o guichê da empresa responsável pelo trajeto e apresentar a documentação exigida. Entre os documentos que podem ser solicitados estão o título de eleitor físico ou o e-Título, um documento oficial de identificação e o comprovante do local de votação. Para a viagem de volta, também pode ser exigido o comprovante de votação ou o bilhete da passagem de ida, conforme as regras de cada localidade.

A gratuidade no transporte intermunicipal também foi anunciada por outros estados, como Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe. São Paulo também confirmou o benefício, enquanto o Rio de Janeiro estabeleceu regras específicas para os ônibus intermunicipais do tipo urbano. Outras unidades da Federação podem oferecer o serviço, mas não foram localizadas orientações oficiais sobre os procedimentos para utilização.

Veja quais os locais onde haverá Lei Seca na Bahia durante o segundo turno

Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
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Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução

As regras de emissão dos bilhetes, os horários e o período de validade do benefício variam de acordo com o estado. Em algumas localidades, é possível retirar as passagens de ida e volta antecipadamente. Por isso, os eleitores devem consultar as orientações estaduais e verificar quais documentos são necessários antes de viajar.

A oferta de transporte coletivo gratuito nos dias de votação foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em outubro de 2023 e também está prevista nas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A determinação estabelece que o poder público deve garantir transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, incluindo o metropolitano, sem cobrança de tarifa e com frequência compatível com a dos dias úteis.

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Eleições Votação

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