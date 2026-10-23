DIREITO

Eleitores da Bahia poderão viajar de graça para votar no segundo turno; veja como funciona

Benefício começa nesta sexta-feira (23) e segue até segunda-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:41

Primeiro turno das eleições de 2026 em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Eleitores da Bahia poderão viajar de graça entre municípios para votar no segundo turno das eleições de 2026. O benefício começa nesta sexta-feira (23) e segue até segunda-feira (26), permitindo o deslocamento até a cidade onde o eleitor está registrado para votar e o retorno ao município de origem.

Para solicitar a gratuidade, é necessário procurar o guichê da empresa responsável pelo trajeto e apresentar a documentação exigida. Entre os documentos que podem ser solicitados estão o título de eleitor físico ou o e-Título, um documento oficial de identificação e o comprovante do local de votação. Para a viagem de volta, também pode ser exigido o comprovante de votação ou o bilhete da passagem de ida, conforme as regras de cada localidade.

A gratuidade no transporte intermunicipal também foi anunciada por outros estados, como Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe. São Paulo também confirmou o benefício, enquanto o Rio de Janeiro estabeleceu regras específicas para os ônibus intermunicipais do tipo urbano. Outras unidades da Federação podem oferecer o serviço, mas não foram localizadas orientações oficiais sobre os procedimentos para utilização.

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As regras de emissão dos bilhetes, os horários e o período de validade do benefício variam de acordo com o estado. Em algumas localidades, é possível retirar as passagens de ida e volta antecipadamente. Por isso, os eleitores devem consultar as orientações estaduais e verificar quais documentos são necessários antes de viajar.