Para muitas pessoas, fim de ano é sinônimo de transformação: de espiritual a material. É também a época da Black Friday, que estampa ofertas atrativas por vitrines de todo o país para facilitar a segunda opção. Na Bahia, 61% dos consumidores aproveitarão a data para fazer alguma compra, de acordo com uma pesquisa da plataforma Tim Ads. Raquel Ribeiro, de 20 anos, é uma dessas pessoas. No ano passado, comprou um livro digital. Este ano, a busca era por uma cadeira de escritório. Pesquisando desde setembro, a estudante de psicologia decidiu aguardar até a Black Friday por opções melhores. Bateu o martelo nesta sexta-feira (17), ao encontrar o móvel por um valor 7% menor que o habitual.

A pesquisa do Tim Ads aponta que no topo das intenções de compra estão os eletrodomésticos, nas listas de desejos de 24% dos respondentes. Em seguida vem o setor de vestuário, que aparece em 21% dos casos, e os eletrônicos, aspirados por 20% do público.

Para este ano, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) projeta uma movimentação mensal de R$7,2 bilhões, o que representa um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, a Black Friday acontecerá no dia 24 de novembro.