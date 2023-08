Em Barreiras, PRF prende homem que estava foragido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 41 anos, foragido da Justiça, na última sexta-feira (11). De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, a prisão no Km-800 da BR 242, perto do município de Barreiras, no Oeste do estado.



O homem tinha um mandado de prisão por furto em aberto desde o ano passado. Ele foi abordado quando os policiais estavam fazendo uma fiscalização na rodovia. Por volta de 16h da sexta-feira, os PRFs abordaram um Scania T vermelho e, no processo, a equipe identificou que o motorista tinha um mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.