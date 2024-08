VIOLÊNCIA

Em dois anos, Salvador e RMS atingem marca de mil mortos em ação policial

Gabriel Silva da Conceição Júnior, de 10 anos, foi atingido no rosto, durante uma ação policial, enquanto brincava no portão de casa. O caso aconteceu no dia 23 de julho do ano passado, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.