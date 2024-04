PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Em meio a polêmica, prédio do Arquivo Público vai a leilão novamente

Imóvel está penhorado em decisão judicial; leilão acontece na próxima segunda-feira (8)

Larissa Almeida

Publicado em 2 de abril de 2024 às 06:30

Sede do Arquivo Público Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Pela segunda vez neste ano, o prédio do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) vai a leilão. O certame, que está marcado para a próxima segunda-feira (8), vai colocar para arremate a área do prédio com lance inicial de R$7.389.852,72. Localizado na Baixa de Quintas, o Quinta do Tanque ou Quinta dos Padres é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1949. No dia 25 de março, a propriedade foi a leilão pelo valor de R$12.448.851,34.

O imóvel está penhorado em um processo judicial, que cobra dívidas da antiga Empresa de Turismo da Bahia S.A (Bahiatursa), transformada em Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia. Em 2022, a propriedade foi arrematada por R$ 13,8 milhões, oferecido por uma empresa pernambucana, que desistiu da aquisição.

À época, o Estado afirmou que o valor estabelecido para lance se distanciava do valor de mercado do bem e que, por isso, “não participou do leilão nem exercitou o direito de preferência”. Ainda segundo o texto, a diferença equivalia a “cerca de R$ 5 milhões, que, se pagos pelo Estado, significariam dano injustificado ao erário público”.

A Associação dos Arquivistas da Bahia (Aaba), que sempre foi contrária ao leilão do imóvel, disse que o posicionamento continua o mesmo dos leilões anteriores. “Estamos acompanhando a realização dos leilões, confiantes na declaração dada pelo atual diretor da Fundação Pedro Calmon, Vladimir Pinheiro, no evento do dia do Arquivista, ocorrido em outubro do ano passado, quando declarou que o leilão é resultado de uma decisão judicial que tem que ser cumprida, se concretizado o Leilão, o Estado vai realizar a desapropriação do imóvel”, disse em nota.

Ainda de acordo com o texto, a Aaba entende “que a concretização do Leilão teria como consequência a retirada do acervo do imóvel, e isso continua sendo a nossa maior preocupação. No entanto, estamos aguardando que as ações e estratégias adotadas pelo Estado sejam efetivadas e que o acervo permaneça no prédio da Quinta do Tanque”, completou.

Desde que a história do leilão do Apeb foi cogitada pela primeira vez, a Associação dos Arquivistas da Bahia demonstrou preocupação com uma eventual mudança de lugar do acervo, já que esta exigiria um planejamento estratégico de restauração cujo tempo determinado de elaboração não seria possível precisar. Quando o imóvel foi anunciado para ser leiloado no dia 25 de outubro de 2023, a Aaba repudiou ao que chamou de “ameaça ao patrimônio cultural e histórico da Bahia”, com o apoio de diversas organizações.

A Associação Nacional de História - Seção Bahia (Anpuh-BA) foi procurada para se posicionar sobre o assunto, mas não retornou até o fechamento desta matéria.

Gestora do Arquivo Público do Estado da Bahia e autarquia vinculada à Secretaria de Cultura (Secult-BA), a Fundação Pedro Calmon (FPC) foi procurada para informar qual será o destino dos arquivos públicos do estado caso haja um novo arremate do prédio, quantos colaboradores atuam no espaço e qual será o destino deles, mas também não respondeu até o fechamento da matéria.

A Secult-BA foi procurada para as mesmas demandas e não respondeu.