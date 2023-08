Em nome da saúde e da educação

As bolsas, projetos de pesquisa, programas de estágiofocam na Bahia, mas contemplam pessoas de todo o Brasil. Essas chances vêm em forma de editais elaborados pela própria FME ou por parcerias com instituições.

A nível internacional, foi consolidada parceria com a Johns Hopkins University, uma das principais universidades do mundo na área médica, localizada nos Estados Unidos. Com o apoio da FME, só em 2023, cinco brasileiros formaram-se no mestrado de Saúde Pública desta instituição.