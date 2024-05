FORNECIMENTO ENERGÉTICO

Em quatro meses, mais de oito mil baianos já foram prejudicados por furto de cabos

Para reparar os danos provocados, cerca de mil profissionais da distribuidora precisaram atuar nas ocorrências

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 14:33

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Nos quatro primeiros meses de 2024, a Neoenergia Coelba * registrou 321 ocorrências originadas pelo furto dos seus ativos na Bahia, impactando diretamente mais de oito mil pessoas. Uma das últimas ocorrências foi registrada na madrugada da última quarta-feira (15), quando moradores e câmeras de segurança flagraram indivíduos roubando fiação da rede elétrica no Campo Grande, em Salvador. A ação prejudicou o fornecimento de energia do bairro, causando uma breve interrupção nas unidades locais.

Além da falta de energia gerada pelo furto de cabos, a prática requer que técnicos da distribuidora – que poderiam estar realizando ações de melhoria na rede elétrica ou atendendo outras demandas, precisem se deslocar para resolver a ocorrência. Para reparar os danos provocados pela prática ilegal, cerca de mil profissionais da distribuidora precisaram atuar nas ocorrências. Ou seja, além dos clientes afetados diretamente pelo furto de cabos, outros milhares de consumidores são prejudicados indiretamente.

Para inibir a prática, a empresa vem adotando medidas em conjunto com os órgãos de segurança e instalando tecnologias no sistema de distribuição de energia. Equipamentos que compõem a rede elétrica também são furtados, prejudicando tecnologias que são implantadas no sistema de distribuição de energia.

“Assim como no ocorrido no caso do Campo Grande, o furto de equipamentos específicos instalados na rede elétrica impossibilita a resolução remota de falhas. O dispositivo roubado permitiria a normalização do fornecimento em até 60 segundos, evitando a necessidade de envio de equipes ao local", destacou a gerente de Desempenho da Neoenergia Coelba, Narah Rank.

A distribuidora vem instalando inibidores de acesso: um material metálico para impedir que pessoas não autorizadas acessem a rede elétrica, além de substituir as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, para dificultar a conclusão da ação.