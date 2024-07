'PREOCUPA'

Em Salvador, Lula reclama de alta do dólar: 'Há um jogo especulativo contra o real'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (2), que a subida do dólar 'preocupa', mas disse que 'há um jogo especulativo contra o real no país'.

"Obviamente me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo especulativo contra o real no país", disse em entrevista à Rádio Sociedade.