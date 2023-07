Em Salvador, ministra Rosa Weber lança Mutirão Processual Penal

Presidente do STF e do CNJ, Weber cumpriu vasta agenda na capital baiana. Crédito: Divulgação

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra Rosa Weber cumpriu agenda em Salvador nesta quarta-feira (26). Na ocasião, pela manhã, ela lançou o novo Mutirão Processual Penal, iniciativa que acontece de forma simultânea em todo o país e tem como objetivo revisar mais de 100 mil processos até 25 de agosto.



Além disso, a ministra participou do projeto “Amor, fonte transformadora de destino”, promovido pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Em parceria com a Corregedoria-geral de Justiça, seis casamentos entre internos e suas companheiras foram formalizados nessa edição.

A cerimônia, que aconteceu no Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS), no bairro da Mata Escura, foi celebrada por uma juíza de paz e teve a presença de sacerdotes de diferentes religiões e de outras autoridades, como o titular da Seap, José Antônio Gonçalves, e o corregedor-geral José Edivaldo Rotondano.

O evento marcou, também, o pré-lançamento de um livro escrito por 15 reeducandos da Penitenciária Lemos Brito que fazem parte do programa "Virando a Página — Remição pela Leitura". Além do lançamento, os internos participaram de uma roda de conversa sobre o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado.

Outros compromissos

No início da tarde desta quarta-feira, Rosa Weber participou de uma reunião e de um almoço com líderes do quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (RMS). De lá, seguiu para o bairro de Pau da Lima, onde conheceu o trabalho realizado com adolescentes na obra social Mansão do Caminho.