Em Salvador, presidente do STF canta ao lado de Ana Mametto; assista

Em Salvador, participando do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Barroso, soltou a voz no encerramento do primeiro dia de evento. Ele subiu ao palco para cantar ao lado de Ana Mametto.



Juntos, ele cantaram a música O que é, o que é?, de Gonzaguinha. A cantora compartilhou o momento nas redes sociais.



Além de cantar, Barroso ensaiou também alguns passos de samba. Ao final da parceria musical, ele abraçou a cantora.