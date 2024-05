Em sua 8ª edição, São João da Osba homenageia Dominguinhos

Evento acontece na Concha Acústica do TCA no dia 16 de junho

Homenageando este ano o cantor, compositor e sanfoneiro pernambucano Dominguinhos, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realizará no dia 16 de junho a 8ª edição do São João Sinfônico. O evento acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

A apresentação trará um repertório baseado nas obras do ícone da música nordestina, que faleceu em 2013. Com muito forró, xote e baião, estarão presentes clássicos como “Eu só quero um xodó”, “De volta para o meu aconchego” e “Isso aqui tá bom demais”.

“O São João Sinfônico segue a premissa da OSBA de ser uma orquestra que atua como extensão de sua sociedade, e podemos dizer que esse é hoje um evento muito aguardado no calendário de Salvador e que gera no público baiano uma sensação de grande pertencimento”, afirma o maestro Carlos Prazeres, regente e curador artístico da Orquestra.

“No São João Sinfônico deste ano, a gente segue a linha das apresentações do Baile Concerto em homenagem a Chico Buarque e do Beleza Pura dedicado a Caetano Veloso, convidando uma familiar do nosso homenageado para o concerto, desta vez com esta grande cantora que é Liv Moraes. A gente vai fazer a Concha celebrar com muita alegria a vida desse grande artista que é o Dominguinhos”, acrescenta Carlos Prazeres.