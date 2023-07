Em visita técnica à Serin, professores pressionam por precatórios

Professores da rede estadual de ensino fizeram, nesta terça-feira (11), uma visita técnica à Secretaria de Relações Institucionais da Bahia (Serin). O objetivo foi pressionar o Estado, para que a segunda e a terceira parcelas dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) sejam pagas à categoria com os encargos devidos. Apesar da visita, nenhum avanço considerável foi constatado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação (APLB).