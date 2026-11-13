Embasa alerta para golpe com falso e-mail de cobrança e ameaça de corte de água

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:11
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) identificou a circulação de mensagens fraudulentas enviadas por e-mail em nome da companhia. O conteúdo simula uma cobrança de contas supostamente atrasadas e ameaça interromper o abastecimento de água caso o pagamento não seja feito exclusivamente por Pix.
A empresa orienta os consumidores a desconsiderarem a mensagem e verificarem a autenticidade de qualquer cobrança antes de realizar transferências. Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente, João Ricardo Souza, os golpistas utilizam endereços eletrônicos que imitam os canais da Embasa para dar aparência de legitimidade à fraude.
“Acabamos de identificar a circulação de alguns e-mails fraudulentos e orientamos nossos clientes a não realizar o pagamento antes de conferir a autenticidade das cobranças por meio dos canais oficiais de atendimento da empresa. É fundamental verificar todos os dados antes de efetuar qualquer pagamento, para evitar transferências em nome de terceiros”, alerta.
Para consultar débitos e emitir a segunda via da conta, os clientes podem acessar o Atendimento Virtual, pelo endereço www.atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, ou recorrer ao teleatendimento e ao WhatsApp, ambos pelo número 0800 0555 195.
A Embasa também recomenda atenção aos dados do destinatário no momento de efetuar o pagamento. Nas transações via Pix, é necessário conferir se o CNPJ informado é 13.504.675/0001-10, pertencente à empresa, e se a instituição recebedora é o BCO Citibank S.A. Já nos pagamentos realizados por código de barras, os números iniciais devem ser sempre 82.
A companhia afirma que tem reforçado as medidas de prevenção e enfrentamento a fraudes, diante do aumento desse tipo de crime. As ocorrências comunicadas à Embasa são encaminhadas às autoridades policiais, por meio do registro de boletins de ocorrência em delegacias especializadas em crimes virtuais.
“Temos intensificado nossas ações de combate a golpes para proteger nossos clientes, diante do crescimento desse tipo de ameaça em todo o mundo. Todas as ocorrências de fraudes que chegam ao conhecimento da Embasa são encaminhadas às autoridades policiais, por meio de registros de boletins de ocorrência em delegacias especializadas em crimes virtuais”, enfatiza João Ricardo.