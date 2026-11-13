BAHIA

Embasa alerta para golpe com falso e-mail de cobrança e ameaça de corte de água

Conteúdo simula uma cobrança de contas supostamente atrasadas

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:11

Embasa lidera o ranking de fornecedores com mais 2.160 queixas registradas no Procon, Crédito: Reprodução

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) identificou a circulação de mensagens fraudulentas enviadas por e-mail em nome da companhia. O conteúdo simula uma cobrança de contas supostamente atrasadas e ameaça interromper o abastecimento de água caso o pagamento não seja feito exclusivamente por Pix.

A empresa orienta os consumidores a desconsiderarem a mensagem e verificarem a autenticidade de qualquer cobrança antes de realizar transferências. Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente, João Ricardo Souza, os golpistas utilizam endereços eletrônicos que imitam os canais da Embasa para dar aparência de legitimidade à fraude.

“Acabamos de identificar a circulação de alguns e-mails fraudulentos e orientamos nossos clientes a não realizar o pagamento antes de conferir a autenticidade das cobranças por meio dos canais oficiais de atendimento da empresa. É fundamental verificar todos os dados antes de efetuar qualquer pagamento, para evitar transferências em nome de terceiros”, alerta.

Para consultar débitos e emitir a segunda via da conta, os clientes podem acessar o Atendimento Virtual, pelo endereço www.atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, ou recorrer ao teleatendimento e ao WhatsApp, ambos pelo número 0800 0555 195.

A Embasa também recomenda atenção aos dados do destinatário no momento de efetuar o pagamento. Nas transações via Pix, é necessário conferir se o CNPJ informado é 13.504.675/0001-10, pertencente à empresa, e se a instituição recebedora é o BCO Citibank S.A. Já nos pagamentos realizados por código de barras, os números iniciais devem ser sempre 82.

A companhia afirma que tem reforçado as medidas de prevenção e enfrentamento a fraudes, diante do aumento desse tipo de crime. As ocorrências comunicadas à Embasa são encaminhadas às autoridades policiais, por meio do registro de boletins de ocorrência em delegacias especializadas em crimes virtuais.