ABASTECIMENTO

Embasa interrompe fornecimento de água em sete cidades da Bahia nesta quarta-feira (4); saiba quais

Suspensão começa às 8h para realização de manutenção preventiva

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:50

Embasa interrompe fornecimento de água em sete cidades da Bahia nesta quarta-feira (4); saiba quais Crédito: Reprodução

Moradores de sete municípios da região sisaleira da Bahia terão o fornecimento de água temporariamente interrompido nesta quarta-feira (4). A suspensão começa a partir das 8h e será necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema, segundo informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

As cidades afetadas são Barrocas, Biritinga, Conceição do Coité, Lamarão, Retirolândia, Serrinha e Teofilândia.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início da tarde do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. No entanto, a regularização completa do serviço poderá levar até 24 horas após a conclusão da manutenção.