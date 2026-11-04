Embasa interrompe fornecimento de água em sete cidades da Bahia nesta quarta-feira (4); saiba quais

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Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:50
Moradores de sete municípios da região sisaleira da Bahia terão o fornecimento de água temporariamente interrompido nesta quarta-feira (4). A suspensão começa a partir das 8h e será necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema, segundo informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).
As cidades afetadas são Barrocas, Biritinga, Conceição do Coité, Lamarão, Retirolândia, Serrinha e Teofilândia.
A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início da tarde do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. No entanto, a regularização completa do serviço poderá levar até 24 horas após a conclusão da manutenção.
A Embasa recomenda que os moradores armazenem água previamente e utilizem de forma econômica o volume disponível nos reservatórios dos imóveis durante o período de interrupção. A orientação é evitar atividades que possam ser adiadas até a normalização do abastecimento.