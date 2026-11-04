Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Embasa interrompe fornecimento de água em sete cidades da Bahia nesta quarta-feira (4); saiba quais

Suspensão começa às 8h para realização de manutenção preventiva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:50

Embasa e Coelba informaram falha que interrompeu serviço
Embasa interrompe fornecimento de água em sete cidades da Bahia nesta quarta-feira (4); saiba quais Crédito: Reprodução

Moradores de sete municípios da região sisaleira da Bahia terão o fornecimento de água temporariamente interrompido nesta quarta-feira (4). A suspensão começa a partir das 8h e será necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema, segundo informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

As cidades afetadas são Barrocas, Biritinga, Conceição do Coité, Lamarão, Retirolândia, Serrinha e Teofilândia.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início da tarde do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. No entanto, a regularização completa do serviço poderá levar até 24 horas após a conclusão da manutenção.

A Embasa recomenda que os moradores armazenem água previamente e utilizem de forma econômica o volume disponível nos reservatórios dos imóveis durante o período de interrupção. A orientação é evitar atividades que possam ser adiadas até a normalização do abastecimento.

Tags:

Falta de Água Embasa

Mais recentes

Imagem - Metrô Bahia abre vagas exclusivas para mulheres; veja como se inscrever

Metrô Bahia abre vagas exclusivas para mulheres; veja como se inscrever
Imagem - Homem é flagrado filmando jovem dentro do banheiro masculino em shopping de Salvador

Homem é flagrado filmando jovem dentro do banheiro masculino em shopping de Salvador
Imagem - Acusado de matar três mulheres em praia de Ilhéus é absolvido após Justiça apontar falhas nas provas

Acusado de matar três mulheres em praia de Ilhéus é absolvido após Justiça apontar falhas nas provas