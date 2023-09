Embrapa introduz na Bahia primeira variedade de guaraná propagada por sementes no mundo

Uma parceria de produtores baianos com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) introduziu no estado a primeira variedade de guaraná propagada por sementes. A pesquisa é feita na região do baixo sul da Bahia.



A variedade é a BRS Noçoquem, que aumenta em mais de sete vezes a produtividade anual. Parte dos testes do produto serão feitos no estado.



"O objetivo da pesquisa é a introdução de seis variedades de guaranazeiro selecionadas para o estado do Amazonas e de interesse da Empresa Guaraná do Brasil, da Bahia. Esses materiais genéticos apresentam maior produtividade, tolerância a doenças, e maiores teores de cafeína. Avaliar os materiais genéticos em diversos ambientes permite indicar aqueles de ampla adaptabilidade e boa estabilidade para todos os ambientes, ou aqueles genótipos específicos para cada ambiente, capitalizando a interação genótipo por ambientes", afirma André Luiz Atroch, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental.