Emergência de hospital se recusa a atender paciente com fibromialgia

A professora Carolina Araújo, 25, tem fibromialgia e precisou de atendimento médico de urgência quando teve uma crise de dores, próximo a Estação da Lapa, mas foi barrada em um hospital em Salvador. Com medo do agravamento do quadro, Carolina foi, às pressas, ao Hospital Português, na Graça, mas foi surpreendida pela recusa da unidade em aceitar seu convênio médico, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos (Planserv).



“Eu estava na rua e comecei a ter crises, com muitas dores, e passei mal. Quando cheguei ao hospital, me disseram que não estavam atendendo o Planserv”, relata a professora. Foi a primeira vez que ela passou por essa situação. Sem atendimento, Carolina foi levada por desconhecidos até a emergência do Hospital da Bahia, na Pituba. A fibromialgia é uma doença caracterizada pela dor generalizada na musculatura do corpo.