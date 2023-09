Empreendedoras negras têm negócios impulsionados em Salvador

Resultado do projeto foi celebrado em um almoço no Pelourinho. Crédito: Aline Gama

Antes de completar 18 anos, Patrícia Morais já acompanhava de perto os segredos do tabuleiro da Cira ‘do Acarajé’, em Itapuã. Ela começou a trabalhar na limpeza do local ainda menina e foi, aos poucos, conquistando a confiança de uma das baianas de acarajé mais reconhecidas do país. Hoje, com 47 anos, Patrícia tem seu próprio negócio em Fazenda Grande 2 e a venda dos quitutes garante o sustento da família.



Patrícia Morais foi uma das 30 empreendedoras negras do ramo da alimentação selecionadas para fazer parte da 1° edição do "Meu Negócio é Meu País", da Kuat, em Salvador. Durante seis meses, elas receberam capacitação e tiveram seus negócios acelerados, através de mentorias e plano de negócios. A experiência fez com que Patrícia estabelecesse metas concretas de crescimento e se enxergasse cada vez mais como empresária.

“Através do projeto adquiri muito conhecimento sobre gestão financeira e, como pessoa, subi vários degraus. Eu sonhava, mas meu sonhos eram muito baixos. Hoje eu sei do meu potencial e quero crescer ainda mais”, diz. Ao longo do projeto, que é uma parceria da Kuat com a Aliança Empreendedora, 79% das participantes formalizaram o seu negócio, 85% desenvolveram a sua gestão financeira. A próxima edição acontecerá em Caruaru (PE).

Além de fortalecer negócios regionais, o objetivo do "Meu Negócio é Meu País" é criar uma rede de apoio entre mulheres negras. No início da tarde desta terça-feira (12), as empreendedoras se reuniram em um almoço, no restaurante Amalá, no Pelourinho, para trocar experiências e celebrar as conquistas após a finalização do ciclo. O evento teve a presença da jornalista Tia Má e da chef de cozinha Dadá.

Nem em seus sonhos mais distantes, Verônica Dourado, 37, sonhava que seria empreendedora algum dia. A realidade de ser dona do seu próprio negócio ficou mais próxima quando a enfermeira comprou um carrinho de churrasco para ajudar o cunhado desempregado, em 2019. Ele, no entanto, recusou o presente. Para não perder o dinheiro, Verônica decidiu que tocaria o negócio. Hoje, ela faz participações em eventos e recebe ajuda do companheiro.

“Há um ano em empreendia com o que dava porque o lucro era meu extra. Hoje, o dinheiro que faço com o negócio é minha renda fixa. No projeto, tive acesso a muitos profissionais e entendi que, para crescer, é preciso se especializar”, afirma Verônica. Ela e as outras empreendedoras foram selecionas através de um edital lançado no ano passado.