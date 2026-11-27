INOVAÇÃO

Empresa baiana conquista liderança nacional entre startups de tecnologia sustentável

Suplos ficou em 17º lugar no ranking geral do 100 Open Startups e ganhou destaque no segmento de construtechs

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:17

Beatriz Lins, diretora de receita da Suplos, no HUB da Construção Crédito: Divulgação

A startup baiana Suplos conquistou reconhecimento nacional na última semana. A empresa ficou na 17ª posição do ranking geral do 100 Open Startups, uma das principais premiações da América Latina voltadas à inovação e ao relacionamento entre corporações e startups.

O resultado também garantiu à empresa a liderança na categoria de cleantechs, além de uma posição de destaque no ranking de construtechs. Fundada em 2022, a Suplos é uma construtech especializada em soluções tecnológicas para a gestão de estoques e suprimentos na construção civil.

“Nossa plataforma integra canteiros de obras e escritórios em tempo real, automatizando processos de compras, recebimento e movimentação de materiais, com recursos como aplicativo mobile, leitura por QR Code e dashboards gerenciais. A solução busca ampliar o controle operacional, reduzir desperdícios e otimizar custos e prazos”, explica a diretora de Receita da Suplos, Beatriz Lins.

A empresa informa que sua tecnologia já está presente em 20 das 100 maiores construtoras do Brasil e é utilizada na gestão de estoques que ultrapassam R$ 5 bilhões. A suplos é parte do Hub da Construção do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), que vem ampliando sua atuação no ecossistema de inovação da construção civil baiana.

O projeto aproxima startups, empresas e instituições para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, soluções e modelos de negócios voltados ao setor. “A iniciativa busca estimular a inovação, a sustentabilidade e a transformação da cadeia produtiva da construção”, afirma a curadora do Hub da Construção e Assessora Técnica do Sinduscon, Ângela Márcia Andrade.

Criado a partir de uma parceria entre o Sinduscon-BA e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), o Hub da Construção funciona na sede do sindicato. O espaço foi desenvolvido para aproximar tecnologia e construção civil, conectando empresas e soluções inovadoras aos desafios do setor.