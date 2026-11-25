OPORTUNIDADE

Empresa de energia eólica abre 1,6 mil vagas de emprego na Bahia; saiba como se candidatar

Mutirões de cadastramento de currículos acontecem até sábado (28)

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:35

Empresa de energia eólica abre 1,6 mil vagas de trabalho na Bahia; saiba como se candidatar Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

A Casa dos Ventos, empresa brasileira de energia renovável, realiza mutirões de cadastramento de currículos para 1.672 oportunidades de trabalho destinadas à implantação do Complexo Eólico Sento Sé, no norte da Bahia. Os atendimentos seguem até sábado (28), nos municípios de Umburanas e Sento Sé.

Nesta quarta-feira (25), o cadastramento acontece na sede de Umburanas, das 8h às 17h, no Salão Paroquial, localizado na Praça Jeovando Lopes de Almeida.

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Do total de oportunidades previstas, 1.308 são destinadas à mão de obra direta e 364 à mão de obra indireta e suporte técnico. As contratações ocorrerão de forma escalonada entre dezembro de 2026 e março de 2028, conforme o cronograma de execução das obras.

As vagas contemplam áreas como construção civil, terraplenagem, montagem eletromecânica, logística, administração, engenharia, segurança do trabalho e meio ambiente. Há oportunidades para profissionais com e sem experiência.

A ação é promovida em parceria com o Governo da Bahia, por meio da Rede SineBahia, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Os atendimentos são gratuitos e têm prioridade para a mão de obra local.

Como se candidatar

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho física ou digital e comprovante de residência atualizado. Certificados de qualificação profissional ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também podem ser exigidos, conforme a função.

O cadastramento, a triagem e o encaminhamento dos trabalhadores são realizados exclusivamente pelas equipes da Rede SineBahia.

Umburanas, sede

Data: 25 de novembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Salão Paroquial, na Praça Jeovando Lopes de Almeida

Sento Sé, Comunidade Alegre

Data: 26 de novembro

Horário: das 9h às 12h

Local: Sala Avançada Arcênio José de Alencar

Sento Sé, Comunidade Campo Largo

Data: 26 de novembro

Horário: das 13h às 16h30

Local: Sala Avançada José de Anchieta

Sento Sé, sede

Data: 27 e 28 de novembro

Horário: dia 27, a partir das 8h; dia 28, até as 12h