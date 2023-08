Empresa de Itabuna terá que pagar R$ 6,2 mi a funcionários; entenda

Duas empresas de transportes de Itabuna, no sul da Bahia, terão que pagar R$ 6,2 milhões para 485 trabalhadores que estão com processos na fase de execução contra a companhia. A decisão foi homologada na quarta-feira (16) e divulgada nesta quinta-feira (17), pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).



O montante será pago em 11 parcelas sucessivas e abrange 186 processos, sendo um deles uma ação coletiva.



De acordo com a Justiça, as empresas enfrentaram problemas financeiros durante a pandemia da Covid-19 e as dívidas acumularam. No entanto, era essencial estabelecer um cronograma de pagamento parcelado da dívida, objeto das reuniões mencionadas.