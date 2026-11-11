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Empresa de ônibus desiste de operar linha entre São Paulo e cidade da Bahia

ANTT aceitou solicitação para encerrar o serviço que liga a capital paulista a Euclides da Cunha

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:46

Empresa Gontijo
Empresa Gontijo Crédito: Reprodução

A empresa Gontijo pediu à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para deixar de operar a linha de ônibus que liga São Paulo (SP) a Euclides da Cunha, no Nordeste baiano, passando por Itabira (MG). O pedido de renúncia à autorização para realizar o serviço foi aceito pela agência, de acordo com a decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11).

Com o deferimento, todas as operações vinculadas à linha serão canceladas. A decisão também determina que a empresa cumpra as regras de proteção aos passageiros que já compraram passagens para viagens previstas após o encerramento das atividades, incluindo as garantias relacionadas ao cancelamento dos bilhetes.

O pedido foi formalizado pela Gontijo em processo administrativo na ANTT. A decisão, assinada pelo superintendente substituto de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, Anderson Lousan do Nascimento Poubel, também revoga uma autorização anterior, publicada em outubro de 2024.

A medida entrou em vigor nesta quarta-feira (11).

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