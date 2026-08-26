PROCEDIMENTO

Empresária de 31 anos morre após fazer cirurgia plástica no sul da Bahia

Caso ocorreu em Ilhéus, no sul do estado

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:08

Adriele da Silva Pinto Crédito: Reprodução

Uma empresária de 31 anos, identificada como Adriele da Silva Pinto, morreu após passar por uma cirurgia plástica em Ilhéus, no sul da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (26). Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Adriele, que morava nos Estados Unidos, veio à Bahia para realizar quatro procedimentos estéticos: mastopexia com prótese, lipoescultura, remodelamento costal e jato de plasma.

Adriele da Silva Pinto 1 de 4

O médico responsável pelos procedimentos foi o cirurgião plástico Rossini Tebaldi Ruback. Em 2023, ele foi alvo de denúncias feitas por pacientes que relataram ter sofrido complicações graves após cirurgias plásticas realizadas no Rio de Janeiro.

Em nota, a defesa de Rossini afirmou que o procedimento foi realizado em uma unidade hospitalar regularmente licenciada, em centro cirúrgico habilitado e com acompanhamento de uma médica anestesiologista durante toda a cirurgia.

Segundo o comunicado, o ato cirúrgico transcorreu sem intercorrências. A paciente teria apresentado uma alteração grave no quadro clínico apenas na fase final do atendimento, após a conclusão da cirurgia.

De acordo com a defesa, os sinais identificados pela equipe de anestesiologia seriam compatíveis com um quadro de hipertermia maligna, uma condição rara e potencialmente fatal, associada à suscetibilidade individual a determinados agentes anestésicos.

"Identificado o quadro, foram imediatamente adotadas as medidas de emergência recomendadas, com administração da medicação específica e das manobras necessárias à estabilização da paciente, contando ainda com a participação de médico cardiologista nos esforços de socorro", diz trecho da nota.

A defesa afirma que as medidas emergenciais foram adotadas assim que o quadro foi identificado, incluindo a administração da medicação específica e procedimentos para estabilização da paciente, com participação de um cardiologista nas tentativas de socorro.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informa que não há expediente de sindicância ou processo ético-profissional em tramitação no Tribunal de Ética Médica que cite o médico em questão.

"O Conselho informa, ainda, que, em consonância com o Código de Processo Ético-Profissional (CPEP), os resultados das denúncias anteriormente registradas na entidade foram comunicados às partes envolvidas, sendo preservado o sigilo processual", diz trecho da nota.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus).

Nota da defesa na íntegra

"Na condição de assessoria jurídica do Dr. Rossini Tebaldi Ruback, médico responsável pelo procedimento cirúrgico noticiado, e diante das solicitações de posicionamento recebidas de veículos de comunicação, vimos prestar os seguintes esclarecimentos.

Antes de tudo, registramos a mais sincera e profunda solidariedade do Dr. Rossini Tebaldi Ruback aos familiares e amigos da paciente. A perda de uma vida é sempre dolorosa, e o é igualmente para os profissionais que participaram do atendimento e empenharam todos os esforços na tentativa de preservá-la.

É preciso esclarecer, de forma categórica, que o procedimento foi realizado no interior de unidade hospitalar regularmente licenciada e em pleno funcionamento, em centro cirúrgico habilitado, com utilização da estrutura assistencial e do corpo profissional da própria instituição, e com o acompanhamento de médica anestesiologista durante todo o ato.

O Dr. Rossini Tebaldi Ruback é médico cirurgião plástico, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) e com Registro de Qualificação de Especialista (RQE). Quanto ao ocorrido, o ato cirúrgico transcorreu integralmente sem intercorrências. Já em sua fase final, após concluído o procedimento, a paciente apresentou, de forma súbita e inesperada, alteração grave de seu quadro clínico.

Conforme registrado em prontuário, os sinais foram prontamente identificados pela equipe de anestesiologia como compatíveis com hipertermia maligna, condição rara, grave e potencialmente fatal, decorrente de suscetibilidade individual à exposição a determinados agentes utilizados em anestesia. Trata-se de reação imprevisível, que não guarda relação com a técnica cirúrgica empregada e que não é detectável por exames pré-operatórios de rotina.

Identificado o quadro, foram imediatamente adotadas as medidas de emergência recomendadas, com administração da medicação específica e das manobras necessárias à estabilização da paciente, contando ainda com a participação de médico cardiologista nos esforços de socorro. A despeito da identificação imediata, do tratamento específico instituído e de todos os esforços da equipe assistencial, lamentavelmente a paciente não respondeu às medidas terapêuticas e evoluiu a óbito.

Toda a assistência prestada, a evolução do quadro clínico, as medicações administradas e as providências adotadas encontram-se integralmente registradas e documentadas. Cabe esclarecer, ainda, informação incorreta que tem circulado a respeito da saída dos profissionais da unidade hospitalar.

Concluídos os procedimentos assistenciais e adotadas todas as providências devidas, incluindo o registro em prontuário e a comunicação do falecimento aos familiares, sobreveio no local o grave episódio de violência e depredação já noticiado publicamente pela própria instituição hospitalar e registrado perante a autoridade policial. Diante da situação de risco então instaurada, o Dr. Rossini e a equipe assistencial foram orientados pelo setor de segurança do Hospital a permanecer em local protegido e a aguardar a chegada da autoridade policial, o que efetivamente ocorreu.

O Dr. Rossini permaneceu na unidade hospitalar até a chegada da Polícia Militar ao local. Não houve, portanto, em nenhum momento, abandono de atendimento, evasão ou tentativa de furtar-se a responsabilidades. O Dr. Rossini permanece integralmente à disposição da família, das autoridades competentes e dos órgãos de classe para prestar, com absoluta transparência, todos os esclarecimentos necessários e colaborar com a apuração das circunstâncias do ocorrido.