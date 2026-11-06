Empresário é preso suspeito de ameaçar familiares por dívida de R$ 1,2 milhão na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:48
Um empresário de 60 anos foi preso nesta sexta-feira (6), no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, suspeito de ameaçar familiares. Segundo a Polícia Civil, as intimidações estariam relacionadas a uma suposta dívida de R$ 1,2 milhão, cuja existência é contestada pelos parentes do investigado.
De acordo com as investigações, o homem acumula seis ocorrências policiais envolvendo ameaças contra familiares e duas ex-companheiras. Em depoimento, ele afirmou que o valor seria uma dívida dos próprios parentes, que negam ter qualquer débito com ele.
Durante a apuração, o suspeito também relatou ter alugado uma arma para ameaçar os familiares. Segundo ele, o armamento seria devolvido depois das intimidações.
Além da prisão, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. A medida teve como objetivo localizar armas, munições, aparelho celular e outros materiais que possam contribuir com a investigação.
Após a ação, o homem foi levado para uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.
A operação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (Gatti/Sertão).