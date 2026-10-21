POLÍCIA

Empresário é preso suspeito de mandar matar ex-prefeito na Bahia

Marlos André foi perseguido por alguns metros em Pindobaçu, no centro-norte do estado

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:09

Ex-prefeito de Pindobaçu, Marlos André Crédito: Reprodução/Facebook

Um empresário de 56 anos foi preso na terça-feira (20), em Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, investigado por ser o mandante da tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Pindobaçu, Marlos André.

O crime ocorreu em 16 de outubro deste ano, no bairro Populares. De acordo com a Polícia Civil, a vítima dirigia pela cidade quando foi interceptada por outro automóvel. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram um homem descendo do veículo armado e avançando em direção ao ex-prefeito.

A vítima percebeu a movimentação suspeita e conseguiu fugir. Mesmo assim, o suspeito perseguiu o ex-prefeito por alguns metros.



Segundo o coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (19ª Coorpin/Senhor do Bonfim), o delegado Atilio Tercio, a investigação aponta que o crime teria sido motivado por vingança, após o empresário perder uma ação judicial relacionada a uma disputa pela posse de um posto de gasolina em Pindobaçu.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

“Os elementos de informação reunidos ao longo da investigação possibilitaram as medidas cautelares cabíveis e o cumprimento do mandado de prisão. As investigações seguem em curso para judicializar outros possíveis envolvidos”, afirmou.