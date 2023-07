Empresário é sequestrado em frente à própria loja, em Águas Claras

O dono de uma padaria no bairro de Águas Claras, em Salvador, foi sequestrado em frente ao próprio estabelecimento durante esta quinta-feira (6) pela manhã. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi liberada sem ferimentos, horas depois. De acordo com a TV Bahia, a família do homem informou que, antes de ter sido liberado, ele foi obrigado a fazer transferências bancárias para contas vinculadas aos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima estaciona seu carro, desce do veículo e atravessa a pista. Em seguida, ela é abordada por quatro homens que, armados, a colocam dentro de outro carro e fogem.

Conforme a PC, após a liberação do refém, a Coordenação de Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) ficou encarregada de realizar os procedimentos cabíveis, como as oitivas da vítima e de seus familiares. "Mais detalhes não serão informados no momento, para preservar as investigações do caso", finaliza a nota.