Empresário que ateou fogo e matou morador de rua vira réu

O empresário suspeito de matar um homem em situação de rua em Ilhéus, no sul da Bahia, virou réu. A decisão foi do juiz da Vara do Júri e Execuções Penais de Ilhéus, Gustavo Henrique Almeida Lyra, que aceitou a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA).



Orlando Teixeira do Carmo terá 10 dias para apresentar a defesa, segundo a TV Bahia. O acusado teve a prisão preventiva cumprida no dia 31 de maio.