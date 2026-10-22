Economia

Empresários criativos de Salvador negociam em grandes eventos de mercado nacionais e internacionais

Desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, o Conexão SSA Criativa busca fortalecer os empreendimentos da economia criativa

D Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:17

Desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, o Conexão SSA Criativa busca fortalecer os empreendimentos da economia criativa Crédito: Divulgação

Empresas de Salvador dos setores de música e audiovisual vêm ampliando sua participação em mercados estratégicos por meio do Conexão SSA Criativa, política pública da Prefeitura de Salvador realizada em parceria com o SEBRAE Bahia. Em 2026, a iniciativa levou 10 representantes do audiovisual ao Festival de San Sebastián, na Espanha, em setembro, e reúne outras 10 pessoas do setor musical na WOMEX (Worldwide Music Expo), entre os dias 21 e 25 de outubro, em Las Palmas de Gran Canaria. Os participantes foram selecionados por meio de chamadas públicas.

A atuação dá continuidade a experiências anteriores de promoção dos negócios criativos. Em 2025, sete agentes dos segmentos de música, audiovisual e moda participaram do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR). Na sequência, uma missão ao Rio2C reuniu 15 micro e pequenas empresas, ampliando o acesso dos empreendimentos locais a oportunidades de negócios e articulação com agentes do mercado.

Para a participação na WOMEX, foi estabelecida uma parceria com a BM&A (Brasil Música & Artes), organização dedicada à promoção e à internacionalização da música brasileira e responsável há mais de 20 anos pela representação de delegações brasileiras no evento. Por meio dessa articulação, Salvador integra oficialmente a Delegação Brasil, que também contará com representações institucionais da FUNARTE (Fundação Nacional de Artes), da EMBRATUR, da ApexBrasil e do Governo do Estado de São Paulo. Nesse contexto, Salvador será o único município representado na delegação nacional por meio de uma iniciativa estruturada de internacionalização.

Mais do que viabilizar a participação em eventos, o programa estrutura uma jornada de preparação para o mercado, que inclui seleção pública, formação preparatória, consultorias especializadas e acompanhamento dos empreendimentos. O objetivo é qualificar empresas e profissionais para acessar novos mercados, estabelecer parcerias comerciais e ampliar sua atuação nacional e internacional.

Entre outubro e dezembro, estão previstas novas missões e atividades em mercados estratégicos, incluindo Mercado Nicho, SIM São Paulo, FORMEMUS, MAX Minas e MICSUR. A continuidade dessas ações busca ampliar as oportunidades comerciais dos empreendimentos participantes, fortalecer sua competitividade e gerar aprendizados para o aprimoramento das políticas públicas de desenvolvimento da economia criativa.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Alexandre Reis, destaca que a estratégia busca transformar a vocação cultural da cidade em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico. “Salvador é reconhecida mundialmente pela força da sua cultura, mas o nosso objetivo é fazer com que esse patrimônio também se traduza em mais oportunidades de negócios, geração de renda e projeção internacional para quem produz cultura na cidade. O Conexão SSA Criativa reforça essa estratégia ao preparar empreendedores para acessar novos mercados, ampliar redes de relacionamento e posicionar Salvador como um dos principais polos da economia criativa do Brasil. Estamos transformando a criatividade, que sempre foi uma das maiores vocações da nossa cidade, em desenvolvimento econômico, inovação e oportunidades para os talentos soteropolitanos”.

O superintendente do Sebrae/BA, Jorge Khoury, exalta o protagonismo dos pequenos negócios na cena cultural e artística de Salvador. “Unindo conhecimentos, estratégias e visão de mercado, Sebrae e Prefeitura estão oportunizando a pequenos negócios da capital conhecerem referências internacionais na área da Economia Criativa. Tudo isso com acompanhamento técnico e preparação para que estas experiências tragam inovações e possam ser compartilhadas com mais negócios da rica cena da música e do audiovisual soteropolitano. Nossos empreendimentos têm a vocação e, agora, ganham mais um incentivo para serem destaques”, avalia.