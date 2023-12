Empresas contam a experiência de ter um selo da Diversidade Étnico-Racial

Auditório ficou lotado. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Ser uma empresa que defende a diversidade e a inclusão é estar conectado com a atualidade e muitas instituições em Salvador, cidade mais negra fora de África, já atentaram ou estão atentando para essa questão. Nesta terça-feira (19), o CORREIO conversou com algumas das 223 organizações pública e privadas que receberam da Prefeitura o Selo da Diversidade Étnico-Racial, entregue pela Secretaria Municipal de Reparação (Semur) para as empresas comprometidas com o enfrentamento ao racismo.

A agência Darana RP criou um Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, em 2020, para discutir essas pautas e pensar ações para os clientes e para o público. A empresa teve o selo renovado e foi convidada para contar a experiência para um auditório lotado de representantes de grandes, médias e pequenas instituições. A coordenadora do Comitê, Camila Logrado, comentou.

“Além da pauta antirracista, a gente também faz ações sociais, como vagas afirmativas para o público negro e o uso da autodeclaração étnico-racial para atrair mais talentos, valorizamos a cultura negra e promovemos o acesso de jovens a esses espaços. Estamos em elaboração de um processo de qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho voltada para pessoas negras, entre outras ações”, contou.

Ela destacou também que o selo faz com que a empresa seja percebida de forma mais inclusiva e diversa no mercado de trabalho e no mundo dos negócios, e contou que 45% dos funcionários são negros. Os jornalistas Henrique Coelho e Juliana Adans, que também integram o comitê, comentaram sobre as mudanças.

A coordenadora de RH do Salvador Shopping, Glycia Pinto, também foi convidada para compartilhar a experiência de ter o selo renovado. Primeiro, a assistente social Inês Cardoso, outra colaboradora do SSA Shopping, fez um depoimento emocionado sobre oportunidades. Glycia contou que cerca de 90% dos funcionários são negros e 87% dos cargos de liderança são ocupados por homens e mulheres negros.

“A gente já tinha uma sensibilidade para essas questões de diversidade e inclusão. Depois, criamos um comitê de diversidade e inclusão, e neste ano, foi instituída uma gerencia de inclusão e diversidade, uma profissional que fez uma revolução, porque sem revolução a gente consegue transformar. Começamos a questionar por que em determinadas funções só tinha mulher ou só tinha homem?”, afirmou.

Ela contou que a mudança cultura foi realizada de forma progressiva e com bons resultados. Neste ano, o Papai Noel do Shopping Center Lapa é um homem negro. A gerente de marketing da empresa, Aline Ferraz, afirmou que representatividade é uma pauta antiga da instituição e destacou a realização de eventos temáticos, como a caminhada pelo Dia da Consciência Negra.

“O Shopping Center Lapa foi um dos primeiros shoppings a entrar e participar do selo, e isso foi uma transformação muito grande. Hoje, temos uma equipe majoritariamente presta, tanto no operacional, quanto na base, e temos 50% dos cargos de liderança ocupados por pessoas negras. O selo tem um compromisso com essa política pública e faz aquele chamamento: não adianta não ser racista, tem que ser antirracista”, disse.

A diretora do Parque Social, outra instituição certificada nesta terça-feira, Sandra Paranhos, frisou que é preciso oportunidades, destacou os cursos, palestras e capacitações oferecidos gratuitamente pelo Parque Social e celebrou a recebimento do selo.

“É um reconhecimento por todo o nosso trabalho. Estamos sempre buscando trabalhar com foco na diversidade e fazendo ações que possibilitem as pessoas se sensibilizarem para as questões do racismo e de que precisamos olhar para o outro com igualdade de condições. Todos os nossos programa e projetos estão sempre olhando para essas questões”, afirmou.