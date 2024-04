DEBATE

Encontro em Salvador discute os impactos do crime organizado e milícia no Nordeste

Um debate para discutir a migração do crime organizado e da milícia para o Nordeste. Este foi um encontro realizado na manhã deste sábado (06), na Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), bairro da Graça. Participaram do evento vários representantes nacionais ligados aos direitos humanos.

O debate começou às 09h, com o jornalista Bruno Paes Manso. Ele abordou o cenário nacional e histórico do crime organizado no Brasil. Economista e doutor em Ciência Política, Manso é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), e ainda autor de “A fé e o fuzil: Crime e religião no Brasil do século XXI (2023)” e outras obras.