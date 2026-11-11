SEGUNDO DIA DE PROVAS

Enem 2026: Neoenergia Coelba reforça equipes em 25% para evitar falta de energia na Bahia

Operação especial será realizada neste domingo (15), com atenção aos 1.172 locais de prova distribuídos por 184 municípios

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:42

Enem 2026: Neoenergia Coelba reforça equipes em 25% para evitar falta de energia na Bahia Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba anunciou que deve ampliar em 25% o efetivo de profissionais em campo para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (15). A distribuidora manterá uma operação especial em toda a Bahia, com atenção redobrada às regiões que têm previsão de chuvas intensas.

Assim como ocorreu no primeiro dia do exame, as equipes serão distribuídas estrategicamente para atender possíveis ocorrências emergenciais nos 1.172 locais de prova, espalhados por 184 municípios baianos. O reforço também será realizado no Centro de Operações Integradas (COI), que terá um número maior de controladores para acompanhar o funcionamento do sistema elétrico durante as 24 horas do dia.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem 1 de 8

A operação contará ainda com recursos técnicos, como subestações e transformadores móveis, posicionados em pontos estratégicos para permitir uma mobilização rápida em caso de necessidade.

Nos últimos meses, a Neoenergia Coelba realizou inspeções e serviços preventivos nas redes elétricas responsáveis pelo abastecimento das unidades de ensino que receberão os candidatos do Enem. Entre as ações estão manutenções, podas de árvores e inspeções com o uso de câmeras térmicas e equipamentos de ultrassom. O objetivo é reduzir a possibilidade de interrupções e aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia durante a aplicação das provas.

“Uma operação como essa exige planejamento e integração entre diferentes áreas da companhia. Nosso trabalho envolve não apenas a preparação da rede elétrica, mas também o acompanhamento contínuo das condições do sistema e a articulação com os órgãos responsáveis pela organização do exame. É um esforço para dar suporte a um momento importante para milhares de estudantes baianos”, diz o gerente do Centro de Operações Integradas da Neoenergia Coelba, Pedro Pinho.

Durante o segundo dia do exame, a distribuidora também terá equipes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), do Governo do Estado, para monitorar em tempo real as condições do fornecimento de energia e agilizar eventuais atendimentos.