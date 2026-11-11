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Enem 2026: Neoenergia Coelba reforça equipes em 25% para evitar falta de energia na Bahia

Operação especial será realizada neste domingo (15), com atenção aos 1.172 locais de prova distribuídos por 184 municípios

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:42

Enem 2026: Neoenergia Coelba reforça equipes em 25% para evitar falta de energia na Bahia
Enem 2026: Neoenergia Coelba reforça equipes em 25% para evitar falta de energia na Bahia Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba anunciou que deve ampliar em 25% o efetivo de profissionais em campo para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (15). A distribuidora manterá uma operação especial em toda a Bahia, com atenção redobrada às regiões que têm previsão de chuvas intensas.

Assim como ocorreu no primeiro dia do exame, as equipes serão distribuídas estrategicamente para atender possíveis ocorrências emergenciais nos 1.172 locais de prova, espalhados por 184 municípios baianos. O reforço também será realizado no Centro de Operações Integradas (COI), que terá um número maior de controladores para acompanhar o funcionamento do sistema elétrico durante as 24 horas do dia.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

A operação contará ainda com recursos técnicos, como subestações e transformadores móveis, posicionados em pontos estratégicos para permitir uma mobilização rápida em caso de necessidade.

Nos últimos meses, a Neoenergia Coelba realizou inspeções e serviços preventivos nas redes elétricas responsáveis pelo abastecimento das unidades de ensino que receberão os candidatos do Enem. Entre as ações estão manutenções, podas de árvores e inspeções com o uso de câmeras térmicas e equipamentos de ultrassom. O objetivo é reduzir a possibilidade de interrupções e aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia durante a aplicação das provas.

“Uma operação como essa exige planejamento e integração entre diferentes áreas da companhia. Nosso trabalho envolve não apenas a preparação da rede elétrica, mas também o acompanhamento contínuo das condições do sistema e a articulação com os órgãos responsáveis pela organização do exame. É um esforço para dar suporte a um momento importante para milhares de estudantes baianos”, diz o gerente do Centro de Operações Integradas da Neoenergia Coelba, Pedro Pinho.

Durante o segundo dia do exame, a distribuidora também terá equipes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), do Governo do Estado, para monitorar em tempo real as condições do fornecimento de energia e agilizar eventuais atendimentos.

Para evitar interferências no abastecimento durante a aplicação das provas, a companhia informou que não realizará desligamentos programados da rede elétrica em nenhum município baiano neste domingo (15).

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Enem

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