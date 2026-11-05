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Enem terá operação especial da Coelba em 184 municípios baianos

Concessionária ampliará em 25% o número de controladores no Centro de Operações Integradas (COI)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:15

Operação da
Operação da Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba vai reforçar em 25% o efetivo de profissionais em campo durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos dois domingos (8 e 15), na Bahia. A operação especial tem como objetivo evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica nos locais de prova e garantir atendimento rápido em caso de ocorrências. O reforço será maior nas regiões com previsão de chuvas intensas.

As equipes serão distribuídas estrategicamente para atender os 1.172 locais de aplicação do exame, espalhados por 184 municípios baianos. A concessionária também ampliará em 25% o número de controladores no Centro de Operações Integradas (COI), responsável pelo monitoramento do sistema elétrico durante 24 horas.

A estrutura contará ainda com recursos técnicos posicionados antecipadamente, como subestações e transformadores móveis, que poderão ser deslocados rapidamente para atender a eventuais necessidades operacionais.

Aulão gratuito reúne estudantes da Região Metropolitana de Salvador na véspera do Enem

Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem revisar os conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um aulão gratuito promovido pelo Instituto Alicerce. por Divulgação
A atividade será realizada neste sábado (7), a partir das 13h, no Salesiano Dom Bosco, em Salvador. As vagas são limitadas. por Divulgação
A programação contará com professores especializados, material didático, kit educando e lanche. A proposta é oferecer uma preparação direcionada ao exame e auxiliar os participantes na revisão dos principais conteúdos. por Divulgação
A iniciativa dá continuidade às ações de preparação para o Enem realizadas pelo Instituto Alicerce em diferentes estados brasileiros. Na Bahia, o encontro reunirá estudantes de quatro municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS). por Divulgação
Os primeiros mil inscritos também terão direito a transporte gratuito, com saídas de Lauro de Freitas, Salvador, Simões Filho e Camaçari. A medida busca facilitar o deslocamento dos participantes até o local do evento. por Divulgação
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Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem revisar os conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em um aulão gratuito promovido pelo Instituto Alicerce. por Divulgação

Manutenção preventiva

A preparação para o Enem inclui ações realizadas nos últimos meses nas redes elétricas que abastecem as unidades de ensino utilizadas como locais de prova. Entre os serviços executados pela Neoenergia Coelba estão inspeções, manutenções preventivas, podas de árvores e avaliações com câmeras térmicas e de ultrassom.

Segundo Pedro Pinho, gerente do Centro de Operações Integradas da Neoenergia Coelba, as medidas buscam reduzir o risco de interrupções e aumentar a confiabilidade do fornecimento durante o exame.

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Durante os dias de aplicação das provas, a distribuidora também terá equipes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), do Governo do Estado, para acompanhar em tempo real as condições do sistema elétrico e agilizar possíveis atendimentos.

Como medida adicional, a concessionária informou que não realizará desligamentos programados da rede elétrica em nenhum município baiano nos dias 8 e 15 de novembro.

Tags:

Enem Coelba

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