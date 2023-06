Ensino a distância da Ufba recebe nota máxima do MEC

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) recebeu do Ministério da Educação (MEC) o conceito máximo durante o recredenciamento de cursos na modalidade Educação a Distância (EaD). A informação foi divulgada na terça-feira (13), pela própria instituição de ensino superior. Atualmente, oito cursos de graduação são oferecidos pela Ufba nessa modalidade: Administração Pública; Biblioteconomia; Dança; Matemática; Música; Teatro; e Gestão do Turismo e Desenvolvimento Sustentável.

Também são oferecidas oito especializações: Alfabetização e Letramento; Gênero e Sexualidade na Educação; Gestão de Pessoas com Ênfase em Gestão por Competências; Gestão Escolar; Gestão Pública Municipal; Gestão Social e Políticas Públicas do Patrimônio Cultural; Produção de Mídias para Educação Online; e Saúde Coletiva com Concentração em Saúde da Família.

No processo de institucionalização da EaD, segundo a instituição, foi necessário separar a gestão acadêmica geral e a dos cursos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), fomentados ou financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ainda de acordo com a Ufba, a nota obtida trata-se "do resultado de um processo gradual e contínuo, no qual a Universidade vem incorporando, de forma orgânica, métodos, linguagens e estruturas inovadoras, preservando sua cultura institucional e as práticas já estabelecidas".