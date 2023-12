Entenda a investigação sobre as mortes do chef espanhol e sua esposa no Sul da Bahia

Um homem de 46 anos é apontado pela Polícia Civil como suspeito de ter assassinado o chef espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e sua mulher, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38, em Porto Seguro, no sul da Bahia. O crime aconteceu no dia 24 de novembro, no restaurante mantido pelo casal na Ilha do Pau do Macaco.