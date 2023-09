“Enterrar meu filho é tudo que eu quero”, diz pai de 10ª vítima da chacina de Mata de São João

Chacina aconteceu em Mata de São João. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“O sonho dele era o futebol, era um sonho grande que ele tinha. Ele falou para mim que já tinha gente chamando para jogar em um time e tudo”. É assim que Erivaldo Ferreira dos Santos, pai do adolescente Railan, décima vítima da chacina de Mata de São João, se lembra do filho. Railan estava internado em estado gravíssimo no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o ataque criminoso.



Para Erivaldo, a justiça divina é de onde tira forças para continuar. Ele já havia perdido a filha, Brenda Bispo dos Santos, de 16 anos, na chacina. Railan, de 12 anos, único sobrevivente, morreu na tarde do domingo (10), por complicações causadas pelas queimaduras.

“As enfermeiras e os médicos falam que ele foi um menino abençoado por aguentar passar por toda a luta e por todo sofrimento que ele passou. Porque, quando nós queimamos um dedo, sofremos de dor. Imagine para uma criança, com tantas queimaduras no corpo como meu filho teve”, diz.

Railan teve 50% do corpo queimado no ataque, além de perder parte do rim, pegar infecção e precisar amputar as pernas. Segundo Erivaldo, apesar da dor da perda, o sofrimento do filho teve fim.

Ele afirma que, agora, o mais importante é enterrar o corpo de Railan e, após isso, tentar seguir a sua vida. “É uma dor que a gente nunca esquece. Como pai, a gente sempre vai lembrar. Em tudo que a gente toca, lembra de nossos filhos. Tudo que eu tenho a fazer é entregar a Deus e acalmar meu coração”, lamenta.

O corpo de Railan está no Instituto Médico Legal (IML) e um familiar virá de Alagoinhas para Salvador com a certidão de nascimento do garoto, já que todos os outros documentos dele foram queimados no dia do crime.