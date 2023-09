Envolvido em fraude milionária no Acre é preso no interior da Bahia

Um homem envolvido num esquema fraudulento de “pirâmide financeira” no estado do Acre foi preso, nesta quarta-feira (6), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município.



Expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, a ordem judicial foi cumprida em um condomínio residencial no bairro Candeias, em Conquista. Na conta bancária do suspeito foi identificada a quantia de R$ 28 milhões. O valor recuperado será depositado em uma conta judicial e ficará à disposição da Justiça para possível reparação dos prejuízos causados as vítimas.