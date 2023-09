Envolvidos no furto da delegacia de Caetité são presos no Maranhão

Duas pessoas suspeitas de envolvimento no furto da Delegacia Territorial de Caetité, ocorrido no dia 9 de agosto, foram presos na manhã desta sexta-feira (8) em uma ação conjunta da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi) com a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Açailândia.



Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Açailândia, nas residências dos alvos, onde foram recuperados celulares e outros objetos furtados em Caetité.