JACOBINA

Equipamentos hospitalares avaliados em R$ 500 mil são encontrados em casa na Bahia

Aparelhos pertencem ao Hospital Antônio Teixeira Sobrinho

Foram localizados dentro de um imóvel no bairro Inocoop, em Jacobina, centro-norte do estado, diferentes aparelhos e equipamentos pertencentes ao Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, como instrumentais cirúrgicos, macas novas, colchões, geladeira, TV, material de escritório e um cabo para aparelho de ultrassonografia. Juntos, os objetos estão avaliados em cerca de R$ 500 mil.>

Em uma nota oficial, o ex prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB), relatou perplexidade com a situação e afirmou estar acompanhando as investigações para elucidar o caso. "O agente público, que era comissionado na condição de diretor, guardou, sem a devida autorização de seus superiores, materiais oriundos do Complexo de Saúde Antônio Teixeira Sobrinho em local particular, muitos ainda com os respectivos tombamentos, ação que contraria todos os princípios da gestão pública responsável", declarou. O ex-gestor afirmou que o diretor possuía autonomia e ingerência sobre os itens e que espera que medidas sejam adotadas, "como a quebra de sigilo bancário e telefônico dos envolvidos, para esclarecer a situação".>