Equipes da CCR Metrô continuam atuando na manutenção da linha de metrô com lentidão

Equipes da CCR Metrô continuam atuando na manutenção da Linha 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A extensão dos danos provocados pelo furto de cabos ocorridos na quarta-feira (6) fez com que os trens operassem com velocidade reduzida entre as estações Imbuí e Pernambués.



A previsão para resolver a situação e normalizar a linha é até o fim desta noite (7). “A concessionária está trabalhando com as equipes de manutenção de forma ininterrupta para reparar os pontos de cabos de fibra ótica que foram afetados”, relatou a CCR Metrô em nota.